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НовостиОбщество20 января 2023 15:15

В Белгороде «Эрмитаж» будет работать до конца января

Арт-объект в парке Победы, как и другие новогодние инсталляции, в этом году дольше будут радовать горожан
Наталия ИЛЮШНИКОВА
фото: с сайта мэрии Белгорода.

фото: с сайта мэрии Белгорода.

В пресс-службе мэрии Белгорода, сообщили, что наряду с другими новогодними инсталляциями и главной елкой, свою работу до конца января продолжит и белгородский «Эрмитаж». Так что, если вы не успели побывать там, время еще есть.

В арт-объекте можно посмотреть «живые» произведения искусства. В этом году здесь разместили репродукции картин известных русских и зарубежных художников 18-20 веков. На каждой из них помещен QR-код, с помощью которого изображение можно оживить на своем смартфоне.

Всего в белгородском «Эрмитаже» представлено 12 стендов с репродукциями картин из фондов Государственного Эрмитажа.