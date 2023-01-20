В Белгороде «Эрмитаж» будет работать до конца января

фото: с сайта мэрии Белгорода.

В пресс-службе мэрии Белгорода, сообщили, что наряду с другими новогодними инсталляциями и главной елкой, свою работу до конца января продолжит и белгородский «Эрмитаж». Так что, если вы не успели побывать там, время еще есть.

В арт-объекте можно посмотреть «живые» произведения искусства. В этом году здесь разместили репродукции картин известных русских и зарубежных художников 18-20 веков. На каждой из них помещен QR-код, с помощью которого изображение можно оживить на своем смартфоне.

Всего в белгородском «Эрмитаже» представлено 12 стендов с репродукциями картин из фондов Государственного Эрмитажа.