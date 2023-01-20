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НовостиПроисшествия20 января 2023 14:29

Белгородец подшофе угнал автомобиль и попал в ДТП

Момент аварии и бегство злоумышленника с места преступления попали на камеры наблюдения
Наталия ИЛЮШНИКОВА
фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Происшествие случилось 14 января в микрорайоне Зеленый Лог Старого Оскола. Инспекторы ДПС обнаружили поврежденное авто без водителя на кольцевой развязке.

Собственник «Лады» сообщил полицейским, что машина пропала со стоянки. Оперативники установили личность угонщика, им оказался 21-летний местный житель.

По предварительным данным, ночью 14 января нарушитель вышел из питейного заведения и, увидев на стоянке автомобиль, решил прокатиться. На удачу машина оказалась не заперта, да и ключи находились в салон. Молодой человек сел за руль и уехал кататься. Однако не справился с управление, влетел на кольцевую развязку и скрылся с места происшествия. Момент ДТП, как и бегство злоумышленника с места аварии запечатлели камеры наружного наблюдения.

В отношении старооскольца возбуждено уголовное дело за угон. Санкции статьи – до пяти лет лишения свободы. Подозреваемый обязан явкой к дознавателю. Кроме того, сотрудниками ГАИ в отношении него возбуждено административное производство за оставление места ДТП. Молодой человек может сесть на 15 суток или лишиться прав на срок до полутора лет.