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НовостиОбщество20 января 2023 12:46

В Белгороде на выходных пройдет традиционная фермерская ярмарка

Она будет работать с 9:00 до 15:00 часов
Наталия ИЛЮШНИКОВА
фото: телеграм-канал мэрии Белгорода.

фото: телеграм-канал мэрии Белгорода.

В субботу и воскресенье в областном центре состоится традиционная фермерская ярмарка. Белгородцы смогут по выгодной цене приобрести продукты питания от местных производителей.

Свою продукцию представят около 80 фермерских хозяйств. Здесь можно будет купить сезонные овощи и фрукты, мясо, птицу и рыбу, колбасы и полуфабрикаты, молочные продукты, сладости, растительное масло и многое другое.

Ярмарка будет работать на рынке «Южный» в субботу и воскресенье по адресу: ул. Костюкова, 39А с 9:00 до 15:00.