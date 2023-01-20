Для белгородских лесников закупят 10 малых лесопожарных комплексов на базе автомобилей УАЗ-Фермер

Комплекс предназначен для доставки людей и оборудования к месту пожара. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Белгородской области с 2010 года не было ни одного крупного лесного пожара. Чтобы укрепить материально-техническую базу и усилить противопожарную безопасность в этом году за счет средств из федерального бюджета планируют приобрести 10 малых лесопожарных комплексов на базе автомобилей УАЗ-Фермер. Специальный комплекс предназначен для патрулирования, доставки людей и противопожарного оборудования к местам лесных пожаров, а также для проведения работ, связанных с предупреждением и тушением лесных пожаров.

Кроме того, в 2023 году планируется приобретение 2 автомобилей повышенной проходимости.

Также безопасность лесов на территории региона помогает обеспечивать система видеонаблюдения «Лесохранитель». Она позволяет автоматически визуально выявлять пожары на ранних стадиях с помощью установленных веб-камер, а также находить ближайшие средства и силы пожаротушения. На сегодняшний день в наиболее пожароопасных районах Белгородской области размещено 25 камер.