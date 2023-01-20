В Белгороде приступили к ямочному ремонту дорог

фото: телеграм-канал Валентина Демидова.

Мэр Белгорода Валентин Демидов в соцсети рассказал, что коммунальщики на этой неделе приступили к аварийному ямочному ремонту дорожного полотна. Уже приводятся в порядок проезжие части на Чичерина, Первомайской, Калинина, Маяковского, Народном бульваре, Северодонецкой, Заслонова, Студенческой, Корочанской, Промышленном проезде, Степной.

- Ремонтируем литой асфальтобетонной смесью, которую можно использовать при температуре от -10°С до +5°С. Многие переживают об эффективности. Но это отработанная технология для таких погодных условий, как сейчас. Сначала формируются ровные грани дефекта, затем яму обрабатывают сжатым воздухом, чтобы убрать воду и мусор. После – смесь разогревают до 200-250°С и вносят на участок, - поделился Демидов.

Градоначальник подчеркнул, что сейчас идет именно аварийный ямочный ремонт. А когда среднесуточная температура воздуха будет от +5°С, рабочие приступят к текущему ремонту струйно-инъекционным методом.

В планах на 2023 год – отремонтировать 36,5 тыс. кв. м. Примерно такие же объемы были выполнены в прошлом году.