Губернатор и мэр Белгорода обсудили обеспечение безопасности горожан

фото: со страницы Вячеслава Гладкова во ВКонтакте.

Губернатор Вячеслав Гладков и новый мэр Белгорода Валентин Демидов на выездном совещании обсудили планы по развитию областного центра на ближайшие годы. В планах на этот год введение трех общественных пространств на этап строительства. Это реконструкция парка Ленина, центрального пляжа и набережной реки Везелки.

Валентин Демидов подчеркнул, что поэтапно выстраивается взаимодействие с жителями города.

- Для нас сейчас ключевое - создать такие эффективные механизмы, в которых люди бы принимали активное личное участие, чтобы они понимали объемы финансовых ресурсов, но без ложных ожиданий, - подчеркнул мэр.

Вячеслав Гладков обозначил мэру необходимость выстраивания грамотной бюджетной политики.

- Только на бюджет региона рассчитывать - категорически неправильное решение. Надо ставить задачи по ежегодному увеличению собственных муниципальных доходов, - подчеркнул Гладков.

Также чиновники обсудили обеспечение безопасности горожан в современных вызовах. Городские власти планируют продолжать разработку мероприятий по гражданской обороне, а также обучению населения при возникновении ЧС. Так, в ближайшее время в произвольно выбранных домах проверят доступность укрытий. Они должны открываться в течение двух минут с момента поступления сигнала об опасности.