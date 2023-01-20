В Белгородской области до конца третьей четверти школы не откроют

Во время вечернего прямого эфира Вячеславу Гладкову поступил вопрос от жительницы региона. Женщина поинтересовалась, почему во время «боевых действий» в регионе собрались открывать школу. Эту информацию она узнала от знакомых.

Губернатор опроверг это, назвав фейком.

- Боевых действий на территории Белгородской области у нас нет. А тот, кто вам сказал про школу, вас обманул. У нас с вами напряженная ситуация в связи с частыми обстрелами приграничных населенных пунктов, и, конечно же, никто не будет подвергать опасности детей. Никаких решений по этому поводу не принималось, только о дистанционном обучении до конца третьей четверти, - заявил глава региона.

Отметим, в девяти приграничных районах, а также в Белгороде и Яковлевском округе, школьники продолжат учиться на удаленке как минимум до 24 марта. Дети обучаются из дома с 10 октября 2022 года из-за оперативной обстановки в регионе.