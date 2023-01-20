Губернатор Гладков отметил важность участия жильцов в приемке дома после капремонта

В 2023 году планируют капитально отремонтировать 220 многоквартирных домов. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

С прошлого года жильцы принимают участие в оценке результата выполненного капитального ремонта каждого многоквартирного дома. В утреннем обращении Вячеслав Гладков рассказал, что недавно закончилась общественная приемка работ в двух многоквартирных домах в селе Никитовка Красногвардейского района. Жители дома работы не приняли. Собственники квартир сделали замечания по качеству откосов, установке подъездных дверей, отделке фасада, устройству водосточных труб. Строители уже приступили к исправлению недостатков.

- Все, что делает Правительство Белгородской области, муниципальные образования региона, все мы делаем для того, чтобы жизнь ваша, уважаемые мои собеседники, слушатели и читатели, менялась к лучшему. Конечно, без вашего участия выполнить работу невозможно. Кто, кроме хозяина квартиры, может быть более заинтересован в качественной работе? Надеюсь, и дальше будем реализовывать такой подход, — отметил глава региона.

Напомним, что в этом году планируют капитально отремонтировать 220 многоквартирных домов.