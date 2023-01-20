В Белгородской области по программе «Наши реки» очистят еще 50 водоемов

На часть работ по очистке рек и озер будут привлекать подрядчиков. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

С прошлого года перенесены семь водоемов на весенний период из-за обилия ила и малого водопритока. Всего в 2022 году привели в порядок 65 водных объектов. Список объектов формируется в муниципалитетах и обсуждается с населением. Жители сами могут предложить водоем, который нужно очистить в первую очередь. Затем этот список передается в министерство природопользования региона для дальнейшей работы.

- Всего по программе в расширенный перечень водных объектов, подлежащих очистке, на сегодняшний день вошли 740 объектов, предложено восстановить 874 км участков рек и ручьёв, 4620 га прудов и водохранилищ. Это достаточно большой запрос населения. Мероприятия по очистке, проводившиеся в Белгородской области в 2022 году, являются беспрецедентными для Российской Федерации, – подчеркнул врио министра природопользования Белгородской области Роман Татаринцев.

Часть работ по восстановлению водных объектов будет проводиться приобретенной правительством региона спецтехникой – двумя самоходными земснарядами. На другую часть работ будут привлекать подрядчиков на конкурсной основе. Любой желающий, имеющий специализированную технику, может принять участие в программе как подрядчик. Активные работы по очистке рек в каждом муниципалитете области начнутся сразу после прохождения нерестового периода.