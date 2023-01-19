20 января в Белгородской области потеплеет до +7 градусов

По данным белгородских синоптиков, завтра, 20 января на территории региона ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью от -1 до +4 градусов, днем от 2 до 7 градусов тепла. В Белгороде ночью от +1 до +3 градусов, днем 4-6 градусов выше ноля.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям региона соблюдать меры пожарной безопасности в быту. Не оставляйте без присмотра зажженные газовые плиты, включенные в сеть электроприборы. Следите за исправностью электропроводки и своевременно заменяйте пришедшие в негодность участки электропроводов. Не оставляйте топящиеся печи без присмотра.

Водителям стоит быть предельно внимательными при движении в условиях ограниченной видимости, вызванной снежными осадками. Следует соблюдать дистанцию до других транспортных средств и скоростной режим. При планировании маршрутов учитывайте изменения погодных условий.

Пешеходам при переходе проезжей части необходимо убедиться, что машины успевают затормозить перед пешеходным переходом. В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения "112" или "101". Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.