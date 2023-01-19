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НовостиОбщество19 января 2023 11:27

В Белгородской области в 2023 году будут построены и отремонтированы 19 медучреждений

На эти цели уйдет более 200 млн рублей
Алексей СЕРГУНИН
В 2022 году приступили к приему пациентов 14 новых ФАПов, а еще четыре медучреждения возобновили работу после капитального ремонта.

В 2022 году приступили к приему пациентов 14 новых ФАПов, а еще четыре медучреждения возобновили работу после капитального ремонта.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Яковлевском городском округе будут построены фельдшерско-акушерский пункт и офис семейного врача. Кроме того, планируется реконструкция поликлиники Томаровской районной больницы. По одному новому объекту получат Прохоровский и Борисовский район, а также Новооскольский городской округ. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В Красногвардейском районе отремонтируют три медучреждения, а в Краснояружском районе и в Валуйском городском округе обновят два объекта здравоохранения.

Напомним, что в 2022 году приступили к приёму пациентов 14 новых ФАПов, а ещё четыре медучреждения возобновили работу после капитального ремонта.