В Белгородской области в 2023 году будут построены и отремонтированы 19 медучреждений

В 2022 году приступили к приему пациентов 14 новых ФАПов, а еще четыре медучреждения возобновили работу после капитального ремонта. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Яковлевском городском округе будут построены фельдшерско-акушерский пункт и офис семейного врача. Кроме того, планируется реконструкция поликлиники Томаровской районной больницы. По одному новому объекту получат Прохоровский и Борисовский район, а также Новооскольский городской округ. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В Красногвардейском районе отремонтируют три медучреждения, а в Краснояружском районе и в Валуйском городском округе обновят два объекта здравоохранения.

Напомним, что в 2022 году приступили к приёму пациентов 14 новых ФАПов, а ещё четыре медучреждения возобновили работу после капитального ремонта.