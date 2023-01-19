18 января в Белгородской области сбили трех пешеходов

По предварительным данным, вчера, 18 января, в 7:00 57-летний водитель, управляя автомобилем «Шевроле Кобальт», двигаясь со стороны улицы Тимирязева в направлении улицы Московская, в районе д. 72 по ул. Харьковская в Шебекино сбил 65-летнюю женщину. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

В 7:35 в Белгороде 55-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 21102», следуя по ул. К. Заслонова со стороны ул. Дзгоева в направлении с. Беловского, в районе дома № 179 наехал на 54-летнюю женщину.

Около 19:10 37-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-217230», двигаясь по улице Матросова в Старом Осколе, в районе дома № 2 микрорайона Звездный наехал на 57-летнего мужчину.

В каждом из трех случаев получившие телесные повреждения пешеходы переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.