Белгородка отдала мошенникам почти два миллиона рублей

В отдел полиции № 1 УМВД России по Старому Осколу с заявлением о мошенничестве обратилась 32-летняя местная жительница. Она сообщила, что у неё похитили крупную сумму денег. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, 16 января злоумышленники в одном из мессенджеров связались с женщиной под видом сотрудников банка. Аферисты сообщили, что от имени оскольчанки была подана заявка на смену привязанного к её счету абонентского номера. Затем они убедили потерпевшую установить на телефон мобильное приложение банка.

Когда женщина выполнила указания, ей сообщили, что кто-то якобы пытался оформить на неё автокредит. Для предотвращения несанкционированной операции ей рекомендовали самостоятельно оформить онлайн-кредит, а затем, чтобы снять по нему обязательства, перевести поступившую сумму через банк-партнер на определенные счета. Доверившись, жительница Старого Оскола перечислила преступникам 1 миллион 950 тысяч рублей. При этом по указанию аферистов потерпевшая сама позвонила в банк и попросила не блокировать операцию, сообщив, что на неё никто не воздействует.

Полицейские призывают жителей Белгородской области ни под каким предлогом не переводить деньги на сторонние счета и не выполнять никакие финансовые операции по указанию незнакомцев, звонящих по телефоны. При поступлении таких звонков прервите разговор. Если вы опасаетесь, что с вашего счета будут списаны деньги, самостоятельно обратитесь в полицию или банк. Помните, что с помощью программы подмены номеров злоумышленники могут имитировать звонки из официальных учреждений.