Вячеслав Гладков поручил Андрею Милехину адаптировать систему безопасности белгородских детей

Вячеслав Гладков и Андрей Милехин обсудили планы на 2023 год. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Вячеслав Гладков обсудил планы на 2023 год и ход их реализации с министром образования Белгородской области Андреем Милехиным. До конца февраля в министерстве должны адаптировать систему белгородской безопасности детей с учетом оперативной обстановки в регионе.

- Мы должны говорить об этом как с детьми, так и с родителями, в первую очередь, в приграничных районах, потому что особо опасных объектов достаточно, и бдительность населения очень важна, - подчеркнул глава региона.

Кроме того, чиновники обсудили образовательный и воспитательный процессы. По итогам прошлого года Белгородская область поднялась с 10 на 4 место в рейтинге региональных управленческих механизмов. В оценке субъектов по итогам ЕГЭ наш регион в десятке сильнейших.

- Учащиеся нашего региона, несмотря на дистанционный режим обучения и непростую обстановку в приграничных территориях, написали экзамены качественнее, чем в 2021 году, - сообщил министр Андрей Милехин.