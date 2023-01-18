Белгородцам предлагают посмотреть седло Буденного и шашку Ворошилова

В музее угостят обедом первоконника. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

28 января белгородцев приглашают в интересное путешествие в Новооскольский городской округ. В Великомихайловском музее им. Первой Конной армии вы сможете ознакомиться с фотографиями, документами, личными вещами командиров и бойцов. Среди экспонатов – монгольское седло Семёна Будённого, кавалерийская шашка Климента Ворошилова, паспорт героя Гражданской войны Олеко Дундича. Приятным бонусом для гостей станет обед первоконника.

Следующая остановка в поездке – казачий стан «Сосновое». Программа начнется со знаменитого местного угощения «Чарка, шкварка», гости поучаствуют в обряде «Фомина яишня» (жарение яичницы на огромной сковороде) и «Казачьих маневрах» (активная командная эстафета), а завершат день мастер-классом по народной хореографии и обедом на свежем воздухе.

Подробности в туристском информцентре по адресу: г. Белгород, Гражданский проспект, 54.