В Белгородской области произошел пожар в зерносушилке

фото: пресс-служба МЧС России по Белгородской области.

За прошедшие сутки на территории Белгородской области произошло три пожара. В Дубовом Белгородского района на площади 3 квадратных метров горел мусор. По предварительным данным, причиной возгорания мог стать внесенный источник зажигания.

Еще два пожара произошли в Корочанском районе. На территории гостиничного комплекса сгорел автомобиль «ВАЗ-2105». Предварительно, машину могли поджечь.

Рано утром на территории комбикормового завода в хуторе Долгое Корочанского района загорелась зерносушилка ДСП-50 шахтного типа. Огонь повредил отходы, получаемые при обмолоте и очистке зерна хлебных злаков, на площади 16 м. кв. по предварительным данным, на предприятии могли быть нарушения правил монтажа электрооборудования.