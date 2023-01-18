Белгородский губернатор сообщил о работе ПВО над Красногвардейским районом

Гладков: По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о работе системы противовоздушной обороны над Красногвардейским районом. По предварительной информации, никто не пострадал. На месте происшествия работают оперативные службы.

- Над Красногвардейским районом сработала наша система ПВО. По предварительным данным известно, что разрушений и пострадавших нет. Оперативные службы сейчас обследуют территорию, - заявил глава региона.