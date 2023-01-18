Путепровод на Студенчской в Белгороде отремонтируют к 1 июля

В Белгороде ремонтируют путепровод протяженностью 164 метра. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Белгороде продолжится ремонт путепровода на улице Студенческой. Его протяженность 164 метра. Он проходит над железной дорогой «Москва – Юг».

Как сообщает региональный Минтранс, в 2022 году капитально отремонтировали левую сторону путепровода. Теперь предстоит привести в порядок правую. Здесь заменят дефектные балки и дорожное полотно, отремонтируют железобетонные конструкции и промежуточные опоры с устройством водоотвода, а также тротуарную зону и лестничные сходы.

На время проведения работ движение по правой стороне перекроют. Транспортные потоки распределят по левой - в направлении Корочанской улицы. Завершить работы должны к 1 июля 2023 года.