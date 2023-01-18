В Белгородской области в ДТП погибла 20-летняя автомобилистка

Смертельная авария произошла в районе села Окуни Белгородской области. фото: телеграм-канал региональной Госавтоинспекции.

Вечером 17 января в районе села Окуни Чернянского района погибла молодая автомобилистка. Авария произошла около семи часов вечера.

По предварительным данным, 20-летняя девушка на «ВАЗ 21074» ехала в направлении Старого Оскола. Не выбрав безопасную скорость, водитель не справилась с управлением. Машина выехала на обочину, затем в кювет и врезалась в дерево.

Девушка получила несовместимые с жизнью травмы. В Госавтоинспекции Белгородской области сообщили, что водитель погибла на месте происшествия.