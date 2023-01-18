В Белгородской области собрали деньги на операцию собаки, пострадавшей при попытке спасти человека от обстрела

Пострадавшему в Белгородской области при обстреле псу Кубику попытаются спасти травмированные лапы. фото: со страницы приюта «Добрый Дом».

Трогательной историей пса по кличке Кубик поделился приют для животных. Собака патрулировала территорию на одном из предприятий приграничного города Шебекино. Во время начавшегося обстрела пес поспешил спасать не собственную жизнь, а побежал к бытовке, чтобы лаем предупредить охранника. В итоге осколками упавшего снаряда собаке оторвало одну лапу. Еще на двух обнаружили переломы.

Возникла угроза ампутации травмированных конечностей. В приюте «Добрый дом», куда попал Кубик, попытались сделать все возможное, чтобы спасти новому питомцу лапы. За короткий срок благодаря неравнодушным людям на операцию для собаки удалось собрать необходимую сумму. Кубик уже уехал в поликлинику. В приюте обещают рассказать о результатах операции и о том, как продвигается лечение.