В Белгороде наградили участников специальной военной операции

Награды вручил начальник Управления Росгвардии по Белгородской области генерал-майор полиции Дмитрий Мещерин. Фото пресс-службы регионального ведомства.

Начальник Управления Росгвардии по Белгородской области генерал-майор полиции Дмитрий Мещерин вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся в ходе специальной военной операции. Об этом «КП» сообщила пресс-служба регионального ведомства.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, медалью Суворова были награждены майор Андрей К. и майор Максим О. Также ряду военнослужащих тероргана вручили ведомственные награды.

За период проведения специальной военной операции Указами Президента РФ государственными наградами отмечены семь военнослужащих и сотрудников территориального управления Росгвардии.