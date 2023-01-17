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НовостиОбщество17 января 2023 13:20

В Белгороде наградили участников специальной военной операции

Руководство Росгвардии отметило их мужество, отвагу и самоотверженность
Алексей СЕРГУНИН
Награды вручил начальник Управления Росгвардии по Белгородской области генерал-майор полиции Дмитрий Мещерин. Фото пресс-службы регионального ведомства.

Награды вручил начальник Управления Росгвардии по Белгородской области генерал-майор полиции Дмитрий Мещерин. Фото пресс-службы регионального ведомства.

Начальник Управления Росгвардии по Белгородской области генерал-майор полиции Дмитрий Мещерин вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся в ходе специальной военной операции. Об этом «КП» сообщила пресс-служба регионального ведомства.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, медалью Суворова были награждены майор Андрей К. и майор Максим О. Также ряду военнослужащих тероргана вручили ведомственные награды.

За период проведения специальной военной операции Указами Президента РФ государственными наградами отмечены семь военнослужащих и сотрудников территориального управления Росгвардии.