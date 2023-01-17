В Белгородской области для крещенских купаний оборудовали 98 площадок

Необходимо купаться только там, где дежурят специалисты и обеспечивается безопасность. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

В преддверии праздника сотрудники МЧС проводят осмотры оборудованных иорданей на соответствие предъявляемым требованиям. Наиболее массовый приток населения к открытым водоисточникам традиционно бывает в ночь с 18 на 19 января. В этих местах дежурят специалисты-спасатели, медики, сотрудники ГИМС МЧС России и органов внутренних дел.

В Белгороде организовано два места крещенских купаний: правый и левый берег центрального пляжа на реке Северский Донец. Полный список купелей в разбивке по муниципалитетам размещен по ссылке.

Будут организованы места для обогрева и переодевания белгородцев, горячий чай для всех желающих. Все места купания будут освещаться.

Обеспечивать безопасность в ходе мероприятий будут 744 человека, в том числе от МЧС 219 человек личного состава. Кроме того, подготовлена 323 автомобиля, а также плавсредства и водолазное оборудование.

Необходимо купаться только там, где дежурят специалисты и обеспечивается безопасность.