15 января в Белгородской области стартовал зимний учет животных

Для подсчета лося, европейской косули, кабана, благородного оленя, волка, лисицы, куниц, хорей, горностая, белки, зайца русака, серой куропатки и фазана учетчики ежедневно будут проходить маршруты длиной от пяти до 15 километров. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

- Контроль за численностью охотничьих животных является одним из важных направлений деятельности управления Экоохотнадзора области. В зимней «переписи» животных будут задействованы государственные охотинспекторы, охотоведы и егеря, также привлекаются опытные охотники. В учёте планируется задействовать более 250 человек. По предварительным данным учётчикам необходимо пройти около 600 маршрутов общей длиной 6500 км, - отметил начальник управления Экоохотнадзора Белгородской области Андрей Гоц.

После завершения полевого этапа будет произведен расчет численности животных по каждому охотничьему угодью. Эта информация нужна для охраны и рационального использования ресурсов. В прошлом году общая протяженность учетных маршрутов во всех охотничьих угодьях области составила более 7,5 тысячи километров.