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НовостиОбщество15 января 2023 19:03

15 января в Белгородской области стартовал зимний учет животных

Он продлится до 15 марта
Алексей СЕРГУНИН

Для подсчета лося, европейской косули, кабана, благородного оленя, волка, лисицы, куниц, хорей, горностая, белки, зайца русака, серой куропатки и фазана учетчики ежедневно будут проходить маршруты длиной от пяти до 15 километров. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

- Контроль за численностью охотничьих животных является одним из важных направлений деятельности управления Экоохотнадзора области. В зимней «переписи» животных будут задействованы государственные охотинспекторы, охотоведы и егеря, также привлекаются опытные охотники. В учёте планируется задействовать более 250 человек. По предварительным данным учётчикам необходимо пройти около 600 маршрутов общей длиной 6500 км, - отметил начальник управления Экоохотнадзора Белгородской области Андрей Гоц.

После завершения полевого этапа будет произведен расчет численности животных по каждому охотничьему угодью. Эта информация нужна для охраны и рационального использования ресурсов. В прошлом году общая протяженность учетных маршрутов во всех охотничьих угодьях области составила более 7,5 тысячи километров.