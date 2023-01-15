Белгородский губернатор навестил военнослужащих, которые находятся на территории региона

Губернатор отметил, что с обмундированием и питанием проблем нет никаких. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Вячеслав Гладков15 января встретился с военнослужащими, которые, расквартированы на территории Белгородской области. Здесь проходят службу ребята из Чувашии, Волгограда, Ижевска, Кирова, Воронежа, Самарской и Смоленской областей.

- География регионов, из которых приехали ребята к нам проходить службу, по-настоящему велика. В такие моменты понимаешь, что вся страна вместе! Точно понимаю, что парни стоят на защите своей страны и наших жителей - полутора миллионов человек Белгородской области, - отметил глава региона.

Губернатор добавил, что в ближайшее время военнослужащим передадут дополнительное снаряжение. Однако отметил, что с обмундированием и питанием проблем нет никаких. Но для ребят хочется сделать больше, чем положено по уставу.

- Выразил слова благодарности от всех жителей. Пожелал бойцам успехов по службе и в выполнении боевых задач на благо нашей великой Родины! Низкий поклон ребятам! – сказал губернатор.