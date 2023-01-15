Вячеслав Гладков сообщил о продлении в Белгородской области господдержки на строительство ИЖС

Фонд поддержки ИЖС выделит 300 миллионов рублей. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Губернатор Вячеслав Гладков в своих соцсетях сообщил о том, что в регионе в 2023 году сохранится господдержка на строительство ИЖС. Глава региона отметил, что выделенных средств не так уж много и их может не хватить. Поэтому желающие уже сейчас могут обращаться с заявками. В этом году Фонд поддержки ИЖС выделит 300 миллионов рублей.

- Понимаем, что средств может не хватить. Поэтому, если у вас есть желание, нужно занять более активную позицию и обращаться в Фонд уже сейчас, - посоветовал Вячеслав Гладков.

В Белгородской области продолжается выдача льготных кредитов под 1% на достройку жилья. Главное обязательство для заемщика - ввод дома в эксплуатацию в течение года после получения денег. То есть за 12 месяцев семья должна не только достроить здание, но и оформить все необходимые документы.