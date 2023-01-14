Белгородцы перевели 13 миллионов рублей в Фонд поддержки военнослужащих

Большую часть собранных денег уже потратили на закупку необходимых вещей военным. Фото: "КП" Архив

«Белгородский фонд поддержки военнослужащих и их семей» создали 17 октября 2022 года. Любой желающий белгородец может пожертвовать деньги на помощь участникам СВО. На сегодняшний день собрано уже 13 миллионов рублей. Большую часть суммы потратили на приобретение необходимых вещей для военнослужащих.

Во время вечернего прямого эфира белгородец поинтересовался у губернатора, какую сумму успел собрать фонд поддержки военнослужащих и их семей благодаря пожертвованиям белгородцев. Сам мужчина также перевел туда деньги. По словам главы региона, сумма была собрана немаленькая:

- За три месяца работы в фонд пожертвовали 13 миллионов рублей. На сегодняшний день из этих денег осталось только 3 миллиона. Остальные потратили на приобретение комплектов снаряжений, горелок, термосов, одноразовой посуды, носков, шапок и другого. Все отчеты формируются, фонд в любое время может их предоставить. Большое спасибо всем, кто отправлял деньги на приобретение необходимых вещей для военных, - сказал Вячеслав Гладков.