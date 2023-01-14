Фотопроект «Жены героев» может появиться в Белгородской области

фото: КП-Самара.

Во время вечернего прямого эфира 13 января белгородка предложила губернатору организовать в регионе фотопроект «Жены героев», в рамках которого супруги участников СВО фотографируются в военной форме. По словам женщины, такой проект уже реализован во многих городах.

Вячеслав Гладков оценил идею и предложил жительнице региона самой реализовать подобный проект.

- Хорошее предложение. Вы можете сами стать инициатором проекта, обращайтесь к нам за грантом. Знаю еще, что глава Яковлевского округа занимается подобным проектом. Если все получится, то давайте мы организуем его проведение по всей Белгородской области, - ответил глава региона.

Проект «Жены героев», зародившийся в Самарской области, активно шагает по всей стране. Изначально выставка проходила в оффлайн формате, однако быстро перешла в интернет-пространство, собрав сотни единомышленниц. Самарчанок уже поддержали женщины из нескольких субъектов России. Любящие жены, наравне с жительницами Самарской области, сделали фото в кителях супругов и поделились трогательными строчками, адресованными мужьям.