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НовостиОбщество14 января 2023 8:08

Вячеслав Гладков встретился с дочерью погибшего при обстреле Устинки белгородца

Решение по восстановлению разрушений в доме еще не принято
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В Устинке из 19 поврежденных домов восстановлено уже 11.

В Устинке из 19 поврежденных домов восстановлено уже 11.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Вячеслав Гладков вместе с главой Белгородского района Владимиром Перцевым поселили село Устинка. Населенный пункт находится вблизи границы и уже несколько раз подвергался обстрелам со стороны Украины. Последний обстрел был в новогодние праздники.

- К сожалению, один мирный житель погиб - дедушка 80-ти лет. Поговорил с его дочерью. Выплата на погибшего члена семьи еще не произведена, поставил задачу Владимиру Николаевичу срочно перечислить средства на следующей неделе, - поделился глава региона.

Губернатор также отметил, что по повреждениям в этом домовладении в настоящий момент проводится экспертиза, по ее окончании будут принимать решение по восстановлению. Всего же из 19 поврежденных домов восстановлено уже 11, в 6 работы на завершающей стадии и по 2 ждут результатов экспертизы.