Белгородская область получила 50 миллионов рублей от Фонда президентских грантов

. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В утреннем обращении в соцсети губернатор Вячеслав Гладков поделился хорошей новостью. Фонд президентских грантов выделил Белгородской области 50 миллионов рублей.

- Большое количество проектов, которые получат финансирование из федерального бюджета и много помощи, начиная с пожилых людей и заканчивая проектами по патриотическому воспитанию молодежи, будут реализованы в 2023 году. Благодарен инициаторам, потому что это люди, которые делятся своим временем, своими компетенциями для того, чтобы жизнь в Белгородской области стала лучше, интереснее и заботливее, - отметил глава Белгородской области.