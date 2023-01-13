В Белгородской области ожидается снег при -8 градусах

По данным белгородских синоптиков, завтра, 14 января на территории региона ожидает облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью от -3 до -8 градусов, днем 1-6 градусов мороза. В Белгороде ночью от -4 до -6градусов, днем 1-3 градуса ниже ноля.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям региона соблюдать правила эксплуатации электрических приборов и отопительных печей. Используя обогреватели, помните, что большое количество пожаров, которые случаются в быту происходят из-за перегрузки электросетей при эксплуатации обогревательных приборов. Поэтому, выходя из дома, не забывайте о необходимости отключения электроприборов из сети.

Владельцам газовых колонок специалисты советуют периодически проверять наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах. Жителям региона, дома которых оборудованы печным отоплением, следует обратить внимание на выполнение требований пожарной безопасности при его эксплуатации. Не допускайте перекала печи, топите печь два-три раза в день и не более чем по полтора часа.

Учитывайте температурный режим и одевайтесь по погоде, собираясь выходить на улицу.

Автомобилистам советуют быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и иметь дополнительные запасы горючего. При движении сохраняйте более длинную, чем обычно, дистанцию между транспортными средствами, так как тормозной путь из-за гололедицы значительно увеличивается. При планировании маршрутов учитывайте изменения погодных условий.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения "112" или "101". Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.