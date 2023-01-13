В Белгородской области освободили самку оленя из ледяного плена

Самка оленя после спасения убежала в лес. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Происшествие случилось на русле реки Короча возле села Большое городище Шебекинского городского округа. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Самка оленя попала на очень скользкий участок ледяного покрова и не смогла передвигаться. Каждая попытка выбраться могла в любой момент закончиться для неё трагически.

- Особенность строения конечностей и большой вес играют не на пользу оленям в зимний период. Ступая на гладкий, как зеркало, лёд, олени оказываются совершенно беспомощными. Лёд скользкий, ноги разъезжаются, животное выбивается из сил, может травмироваться и остаётся просто лежать, примерзая ко льду, и в конечном итоге погибает, – пояснил старший инспектор отдела государственного охотничьего надзора и охраны объектов животного мира Александр Песчанский.

Чтобы не испугать дикое животное ещё сильнее, сотрудники управления совместно с общественными инспектором и егерями охотничьего хозяйства решили действовать осторожно. Ступая по тонкому льду, они добрались до оленухи и вытянули на берег. Животное убежало в лес.