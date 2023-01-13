В Белгородской области в столкновении «Дэу Нексия» и «Жигулей» пострадали четыре человека

По предварительным данным, вчера, 12 января, около 18:30 на 112 км в районе дома № 1 по Воронежскому шоссе 34-летний водитель, управляя автомобилем «Дэу Нексия», при повороте налево, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество в движении «ВАЗу 21099» под управлением 22-летнего водителя, который, уходя от столкновения, врезался в опору ЛЭП. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

В результате ДТП водитель «Жигулей», а также трое его пассажиров – 18-летняя, 21-летняя и 26-летняя девушки – получили травмы.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгородской области автомобиль сбил на пешеходном переходе девочку.