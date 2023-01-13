На белгородский фестиваль вареников приедет поезд из Воронежа

С мая 2022 года поезд «Белгород – Старый Оскол – Воронеж» перевез 10 тысяч пассажиров. Фото: Владимир НОСОВ

С 14 января между Воронежем и Белгородом начнёт курсировать современный, комфортабельный рельсовый автобус РА-3 «Орлан». Новый состав сменит рельсовый автобус РА-2. Это позволит сократить время в пути следования и повысить привлекательность поездок для пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Подвижной состав нового поколения спроектирован в соответствии с современными решениями в области безопасности и комфорта пассажиров, оборудован системами кондиционирования с обеззараживателями воздуха. В нём предусмотрены все необходимые условия для проезда маломобильных групп населения.

- Скоростное сообщение между Белгородом и Воронежем было открыто в прошлом году и стало возможно во многом благодаря заинтересованному участию Юго-Восточной железной дороги и правительства Белгородской области, - напомнил вице-губернатор Владимир Базаров.

В субботу, 14 января, в Белгороде состоится традиционный фестиваль вареников. В этом году его посетить смогут жители Старого Оскола, Губкина и Прохоровки, приехав в областной центр по железной дороге. Вернуться домой они смогут этим же поездом вечером.

Время отправления из Воронежа в 6:50. В Старом Осколе поезд будет в 8:32, в Губкине – в 8:58, в Прохоровке – в 10:05, в Белгороде – в 10:40. В обратный путь состав отправится в 18.20.

Отметим, с мая 2022 года поезд «Белгород – Старый Оскол – Воронеж» перевез 10 тысяч пассажиров.