14 белгородцев заболели коронавирусом 12 января

Сейчас из 153 госпитализированных один человек находится в тяжелом состоянии на ИВЛ. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 14 человек заболели, а выздоровели – 18.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 164 780 пациентов, выздоровели – 162 144, умер – 2 331. Сейчас из 153 госпитализированных один человек находится в тяжелом состоянии на ИВЛ. Число госпитализированных уменьшается четвертый день кряду.

11 января в нашем регионе заболели 13 человек, а выздоровели – 15. А 10 января соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 16 к 12.