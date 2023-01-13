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НовостиЗдоровье13 января 2023 10:12

14 белгородцев заболели коронавирусом 12 января

Тем временем за минувшие сутки 18 человек победили ковид
Алексей СЕРГУНИН
Сейчас из 153 госпитализированных один человек находится в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Сейчас из 153 госпитализированных один человек находится в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 14 человек заболели, а выздоровели – 18.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 164 780 пациентов, выздоровели – 162 144, умер – 2 331. Сейчас из 153 госпитализированных один человек находится в тяжелом состоянии на ИВЛ. Число госпитализированных уменьшается четвертый день кряду.

11 января в нашем регионе заболели 13 человек, а выздоровели – 15. А 10 января соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 16 к 12.