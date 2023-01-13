Белгородский «Салют» расстался с четырьмя игроками

Контракты между клубом и игроками были расторгнуты по обоюдному согласию сторон. Фото: ФК «Салют Белгород», ВКонтакте.

Белгородский «Салют» покинули полузащитники Максим Петров, Семен Радостев, Шамиль Мавлянов, а также нападающий Алексей Курзенев. Контракты между клубом и игроками были расторгнуты по обоюдному согласию сторон.

В текущем розыгрыше второй лиги Курзенев и Радостев провели по 15 матчей, Мавлянов – семь, Петров – один. В активе Алексея – два гола.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, «Салют» определился со сроками тренировочных сборов. Подготовка к возобновлению сезона пройдет в четыре этапа.