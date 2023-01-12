За два года в Белгородской области удалось в разы сократить дефицит медицинских кадров

Гладков: Отсутствие врача, особенно в сельской местности, - это практически катастрофа. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Потребность в кадрах в регионе все еще есть: необходимо 130 врачей и 163 человека среднего медперсонала. Гладков подчеркнул, что за последние 2 года в области удалось существенно сократить дефицит медицинских кадров. По итогам прошлого года удалось перевыполнить изначальный план по привлечению среднего медперсонала.

- Еще в конце 2020 года дефицит кадров по врачебным специальностям составлял более 700 человек, по среднему медицинскому персоналу – 1500. На 1 января 2023 года дефицит кадров уже существенно сократился, – отметил губернатор.

В Белгородской области за последние годы выстроена система подготовки для привлечения квалифицированных специалистов в отрасль здравоохранения, начиная с ранней профориентации. Так, с 2021 года в образовательных учреждениях региона действует проект «Медицинские классы». На средства областного бюджета предоставляется бесплатное жилье врачам, которые приступают к работе в региональные больницы и поликлиники.

Также предусмотрены единовременные подъемные выплаты и ежемесячная прибавка к зарплате за досрочный выход из декрета. В регионе к тому же увеличили количество квот для поступления на целевое обучение как для медиков, так и для младшего медперсонала.