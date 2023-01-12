Двое молодых людей с Дальнего Востока оформили кредиты на белгородок

Юноши действовали по одной схеме. Фото: "КП" Архив

Сотрудники полиции Белгородского района раскрыли два мошенничества, совершенные в отношении местных жительниц. Во время служебной командировки оперативники изобличили в совершении преступлений 18-летнего и 16-летнего юношей, которые проживают на Дальнем Востоке. Молодые люди действовали по одной схеме.

По предварительным данным, злоумышленники незаконно выкупили персональные данные жительниц Белгородского района. Один из юношей от имени 32-летней женщины оформил микрозайм на сумму 16 тысяч рублей, а второй на имя 28-летней женщины таким же способом получил 5 тысяч рублей. Финансовая организация обратилась в полицию, поскольку взятые кредиты не выплачивались. Женщины, на имя которых были оформлены займы, сообщили, что не получали денежных средств.

По данным фактам возбуждены уголовные за мошенничество. Санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.