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НовостиОбщество12 января 2023 14:19

Преподаватель белгородского вуза полтора года не сможет заниматься профессиональной деятельностью за взятку

Он также выплатит штраф в размере 150 тысяч рублей
Наталия ИЛЮШНИКОВА

Прокурор Белгорода обратился в суд с иском о взыскании с бывшего преподавателя ФГКОУ ВО «Белгородский юридический институт МВД России им.И.Д.Путилина» в доход Российской Федерации денежных средств, полученных в качестве взятки за совершение действий, входящих в ее служебные полномочия.

Суд признал ответчика виновным в получении взятки за написание и проверку на «антиплагиат» научной работы. Фигуранту назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей с лишением права заниматься преподавательской деятельностью сроком на 1 год 6 месяцев.

Иск белгородского прокурора в интересах Российской Федерации удовлетворен в полном объеме. Решение суда не вступило в законную силу.