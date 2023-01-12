Преподаватель белгородского вуза полтора года не сможет заниматься профессиональной деятельностью за взятку

Прокурор Белгорода обратился в суд с иском о взыскании с бывшего преподавателя ФГКОУ ВО «Белгородский юридический институт МВД России им.И.Д.Путилина» в доход Российской Федерации денежных средств, полученных в качестве взятки за совершение действий, входящих в ее служебные полномочия.

Суд признал ответчика виновным в получении взятки за написание и проверку на «антиплагиат» научной работы. Фигуранту назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей с лишением права заниматься преподавательской деятельностью сроком на 1 год 6 месяцев.

Иск белгородского прокурора в интересах Российской Федерации удовлетворен в полном объеме. Решение суда не вступило в законную силу.