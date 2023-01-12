В пятницу 13 января в Белгороде потеплеет до -2 градусов

В Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

По прогнозам синоптиков, завтра, 13 января на территории Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами возможен небольшой снег. Ветер юго-восточный, южный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-10 градусов мороза, днем от 1 до 6 градусов со знаком минус.

В областном центре столбики термометров тоже не будут зашкаливать, ночью 7-9 градусов мороза. Днем воздух прогреется от 2 до 4 градусов мороза.

Сотрудники регионального МЧС все же напоминают, что перед выходом на улицу нужно учитывать температурный режим и одеваться по погоде.