Вареники в меню на этой неделе включили 137 предприятий общепита Белгородской области

Еще в старину в донских краях к 14 января принято было лепить вареники.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области
Вариаций начинок в варениках и их приготовления масса. Классические – с картофелем, творогом или ягодами; со шпинатом или тыквой; вареные, запеченные или на пару – каждый выбирает на свой вкус. Отведать любимое лакомство можно в общепитах всей области.
Традиции готовить это лакомство накануне Старого Нового года в регионе уже много лет. Еще в старину в донских краях к 14 января принято было лепить вареники. Это блюдо казаки считали олицетворением сытой и богатой жизни. Раньше в праздничную ночь устраивали гадания, вечерние гулянья, готовили стол для богатого семейного застолья.
Отведать вареников с сюрпризами на ужин и сегодня – главная традиция в канун старого Нового года. В каждый вареник кладут необычную начинку, которая подскажет, чего ожидать в будущем:
пшено– богатый урожай;
гречка – здоровье;
монетка – богатство;
горох – удача;
фасоль – беременность;
кольцо – брак;
арахис – сватовство;
кусочек теста – исполнение желаний
пуговица – достаток в доме;
зелень (укроп, петрушка, лук) – здоровье;
нитка: синяя – дальняя дорога, белая – легкий путь, красная – веселье;
изюм: мужчина – крепость мужской силы, женщина – к приумножению красоты;
бумажные деньги – зыбкость достатка;
оливка – путешествие за границу;
спичка – приобретение недвижимости;
фольга – новый автомобиль;
соль – решение неразрешимых задач;
лавровый лист – повышение по службе;
сыр – смена деятельности;
ягоды – крепкое здоровье;
фрукты – живой ум;
сахарок или конфетки — исполнение заветных желаний;
курага – легкая учеба;
апельсин – появление братика или сестренки.