Вареники в меню на этой неделе включили 137 предприятий общепита Белгородской области

Еще в старину в донских краях к 14 января принято было лепить вареники. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Вариаций начинок в варениках и их приготовления масса. Классические – с картофелем, творогом или ягодами; со шпинатом или тыквой; вареные, запеченные или на пару – каждый выбирает на свой вкус. Отведать любимое лакомство можно в общепитах всей области.

Традиции готовить это лакомство накануне Старого Нового года в регионе уже много лет. Еще в старину в донских краях к 14 января принято было лепить вареники. Это блюдо казаки считали олицетворением сытой и богатой жизни. Раньше в праздничную ночь устраивали гадания, вечерние гулянья, готовили стол для богатого семейного застолья.

Отведать вареников с сюрпризами на ужин и сегодня – главная традиция в канун старого Нового года. В каждый вареник кладут необычную начинку, которая подскажет, чего ожидать в будущем:

пшено– богатый урожай;

гречка – здоровье;

монетка – богатство;

горох – удача;

фасоль – беременность;

кольцо – брак;

арахис – сватовство;

кусочек теста – исполнение желаний

пуговица – достаток в доме;

зелень (укроп, петрушка, лук) – здоровье;

нитка: синяя – дальняя дорога, белая – легкий путь, красная – веселье;

изюм: мужчина – крепость мужской силы, женщина – к приумножению красоты;

бумажные деньги – зыбкость достатка;

оливка – путешествие за границу;

спичка – приобретение недвижимости;

фольга – новый автомобиль;

соль – решение неразрешимых задач;

лавровый лист – повышение по службе;

сыр – смена деятельности;

ягоды – крепкое здоровье;

фрукты – живой ум;

сахарок или конфетки — исполнение заветных желаний;

курага – легкая учеба;

апельсин – появление братика или сестренки.