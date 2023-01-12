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НовостиОбщество12 января 2023 12:00

В Белгородской области многодетные семьи могут получить до 450 000 рублей на погашение ипотеки

Для участия в программе учитываются и усыновленные дети
Наталия ИЛЮШНИКОВА

Чтобы получить выплату в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки, многодетным семьям в Белгородской области достаточно подать онлайн-заявку через портал Госуслуг.

Единовременную выплату назначают в рамках госпрограммы помощи многодетным семьям в погашении основного долга или процентов по ипотеке, оформленной на покупку или строительство жилья. Помощь положена семьям, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года родился третий или последующий ребенок, а кредитный договор заключен до 1 июля 2024 г. Для участия в программе учитываются также усыновленные дети.