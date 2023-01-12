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НовостиПроисшествия12 января 2023 10:05

В Белгородской области автомобиль сбил на пешеходном переходе девочку

Подросток получила телесные повреждения
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В результате ДТП в Старом Осколе пострадал подросток.

В результате ДТП в Старом Осколе пострадал подросток.

Фото: "КП" Архив

В Старом Осколе Белгородской области под колеса автомобиля попала 14-летняя девочка. По предварительной информации, вчера, 11 января, около 17 часов 55 минут на ул. Мира в районе д.2 «а» 57-летний водитель, управляя автомобилем «Дэу Нексия», сбил подростка. Школьница переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, в результате дорожно-транспортного происшествия девочка получила телесные повреждения.