В Белгородской области автомобиль сбил на пешеходном переходе девочку

В результате ДТП в Старом Осколе пострадал подросток. Фото: "КП" Архив

В Старом Осколе Белгородской области под колеса автомобиля попала 14-летняя девочка. По предварительной информации, вчера, 11 января, около 17 часов 55 минут на ул. Мира в районе д.2 «а» 57-летний водитель, управляя автомобилем «Дэу Нексия», сбил подростка. Школьница переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, в результате дорожно-транспортного происшествия девочка получила телесные повреждения.