В центре Белгорода может появиться мурал в благодарность бойцам ПВО

Белгородцы могут выбрать подпись к муралу. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Мурал в благодарность бойцам ПВО, оберегающим Белгород, может появиться на фасаде дома по улице Преображенской

Участницы женского движения «Катюша» предложили на фасаде дома по улице Преображенская нарисовать мурал в благодарность бойцам ПВО, которые оберегают Белгород. Активистки предлагают изобразить богатыря, который своим щитом прикрывает мирный город от летящих ракет.

При выборе здания учитывались технология нанесения мурала, архитектурные особенности и юридические тонкости. На прорисовку картины уйдет 2-3 дня и порядка 400 банок специальной краски.

Белгородцам, которые одобряют идею граффити, предлагают проголосовать за вариант подписи. Сделать это можно по ссылке.