В Белгородской области начали принимать заявки конкурс «Земский учитель»

В этом году утверждены 14 конкурсных должностей. Программа реализуется в регионе с 2020 года. Победители конкурсного отбора за переезд для работы учителем общеобразовательной организации в небольшие города и села получают единовременные выплаты в размере одного миллиона рублей.

- Учитель в селе, наряду с врачом, - очень важная история. И без них село жить физически не может. Поэтому, дорогая молодежь, уважаемые молодые учителя, ждем вас в селе. Заходите на сайт Министерства образования Белгородской области, посмотрите условия конкурса и формы государственной поддержки. В том случае, если вы примите правильное решение, мы вас ждем! – рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Заявки учителей для участия в конкурсном отборе принимаются с 9 января по 14 апреля 2023 года включительно.

Напомним, в 2022 году 7 белгородских педагогов получили субсидии в рамках этой программы. В соответствии с распределением субсидий из федерального бюджета, для региона на выплаты учителям по программе «Земский учитель» на текущий год предусмотрено 14 млн рублей (для 14 учителей).