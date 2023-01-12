Село в Белгородской области оказалось перед строящейся засечной чертой

К строительству засечной черты приступили осенью 2022 года. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Во время вечернего прямого эфира к губернатору обратился житель Белгородской области с вопросом о строительстве засечной черты. Она расположена за населенным пунктом, который остался на передовой. Белгородец обеспокоен, насколько это разумно, ведь в итоге, по его мнению, населенный пункт остался незащищенным.

Вячеслав Гладков успокоил мужчину, объяснил ему, что строительство засечной черты было согласовано с министерством обороны и все сделано согласно плану.

- Есть оперативная обстановка, которая не позволяет провести черту вдоль границы, поэтому строительство было согласовано с министерством обороны. Нахождение отдельных населенных пунктов или хозяйств впереди или сзади засечной черты не значит, что кто-то кого-то бросил. Она нам нужна, чтобы отрезвить врагов, которые задумают что-то нехорошее. Но, надеюсь, этого не произойдет, - ответил глава Белгородской области.