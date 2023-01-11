Из-за ревности белгородец избил в бане знакомого

Подозреваемый приревновал находившуюся вместе с ними женщину к знакомому и нанес сопернику несколько ударов, серьезно повредив ему глаз. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В ОМВД России по Белгородскому району с заявлением обратился 47-летний мужчина. Он сообщил, что знакомый причинил ему телесные повреждения, повлекшие серьезные последствия. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

После оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили обстоятельства произошедшего и задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний житель областного центра.

По предварительным данным, мужчины в компании общих знакомых отдыхали в бане. Подозреваемый приревновал находившуюся вместе с ними женщину к знакомому и нанес сопернику несколько ударов, серьезно повредив ему глаз.

В соответствии с ч.1 ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до трех лет.