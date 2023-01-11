12 января в Белгородской области ожидается -15 градусов мороза

По данным белгородских синоптиков, завтра, 12 января на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью от 10 до 15 градусов мороза, днем -4-9 градусов. В Белгороде ночью от -12 до -14 градусов, днем 5-7 градов ниже ноля.

В целях недопущения пожаров в жилых помещениях Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям региона соблюдать меры пожарной безопасности в быту. Не оставляйте без присмотра зажженные газовые плиты, включенные в сеть электроприборы. Следите за исправностью электропроводки и своевременно заменяйте пришедшие в негодность участки электропроводов. Не оставляйте топящиеся печи без присмотра.

Водителям рекомендуют снизить скорость движения, быть предельно осторожными и внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения. Управляя автомобилем, не развивайте скорость большую, чем позволяют погодные и дорожные условия. Проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах, соблюдайте дистанцию. В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения "112" или "101". Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области – 8(4722) 39-99-99.