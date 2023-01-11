Социальная поддержка белгородских учителей оказалась в числе лучших в России

Анализировались практики субъектов России, направленные на укрепление статуса учителя в обществе, а также устанавливающие социальные гарантии педагогов. 12 регионов показали наиболее успешные практики социальной поддержки, в их число вошла Белгородская область. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Так, одной из лучших практик стал конкурс «Я – будущий педагог» для выпускников педвузов. Этот ежегодный конкурс создан в целях привлечения выпускников к работе в сельских общеобразовательных организациях региона. Победители получают единовременную выплату из областного бюджета в размере 300 тысяч рублей (с учетом налога на доходы физических лиц) и обязуются отработать не менее трёх лет в расположенных в сельской местности общеобразовательных организациях.

В 2022 году выплаты получили два педагога из Белгородского района и Валуйского городского округа.