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НовостиОбщество11 января 2023 10:00

Социальная поддержка белгородских учителей оказалась в числе лучших в России

Рейтинг опубликовало Минпросвещения РФ
Алексей СЕРГУНИН

Анализировались практики субъектов России, направленные на укрепление статуса учителя в обществе, а также устанавливающие социальные гарантии педагогов. 12 регионов показали наиболее успешные практики социальной поддержки, в их число вошла Белгородская область. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Так, одной из лучших практик стал конкурс «Я – будущий педагог» для выпускников педвузов. Этот ежегодный конкурс создан в целях привлечения выпускников к работе в сельских общеобразовательных организациях региона. Победители получают единовременную выплату из областного бюджета в размере 300 тысяч рублей (с учетом налога на доходы физических лиц) и обязуются отработать не менее трёх лет в расположенных в сельской местности общеобразовательных организациях.

В 2022 году выплаты получили два педагога из Белгородского района и Валуйского городского округа.