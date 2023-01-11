В Белгородской области в столкновении «Лады» и «Фольксвагена» пострадали два человека

По предварительным данным, вчера, 10 января, около 18:40 в поселке Дубовое в районе дома № 2 по улице Троицкой 35-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Калина», выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Фольксвагеном Поло» под управлением 39-летнего водителя. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области. В результате ДТП водитель «Фольксвагена» и его 44-летняя пассажирка получили телесные повреждения.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 10 января в Белгородской области при столкновении трех машин погибла женщина.