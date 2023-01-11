В белгородском зоопарке появились черные лебеди

Гости зоопарка уже могут увидеть новых обитателей через стекло. Фото из телеграм-канала ГК «Агро-Белогорье».

В белгородский зоопарк привезли пару черных лебедей. Гости уже могут увидеть новых обитателей через стекло. Летом их планируется переселить в открытый вольер с водоемом. Об этом сообщает телеграм-канал ГК «Агро-Белогорье». Этот вид крупнее белоснежных собратьев, вес может достигать восьми килограммов.

В отличие от других своих сородичей, черные лебеди не относятся к перелетным птицам. Но, несмотря на это, они являются самой распространенной породой лебедей в мире: в XIX веке черного лебедя стали завозить в разные страны мира в качестве декоративной птицы, и им удалось практически везде сформировать стабильные популяции.